Fifa Awards | Infantino ricorda Pelè | Vialli e Mihajlovic

"Ci sono stati momenti tristi nell'anno che si è concluso da poco. Abbiamo perso Sinisa Mihajlovic, Gianluca Vialli, che ricordiamo per il loro sorriso e il loro coraggio. E poi il Re, Pelè. Pelè è il calcio, semplicemente il calcio. Lo abbiamo perso, ci manca molto ma è eterno ed è sempre con noi". Con queste parole il presidente della Fifa Gianni Infantino, in apertura della serata dedicata ai Best Fifa Awards, ha reso omaggio ai grandi campioni scomparsi nei mesi scorsi.

