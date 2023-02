FIFA 23 Showdown Series: nuovo evento in arrivo su FUT (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tramite la consueta schermata di avvio di FUT Electronic Arts ha annunciato l’arrivo, a partire da venerdì 24 febbraio, dell’evento Showdown Series: non si tratta di una novità assoluta in quanto questa promo era già stata proposta su FUT 22 nello scorso mese di aprile. Durante questo evento non verrà rilasciato un team speciale nei pacchetti, ma torneranno nei pack alcune card uscite nelle promo dei mesi precedenti (Rivalry Re-Release). Con cadenza giornaliera invece arriveranno speciali SBC, sfide creazione rosa, che avranno come protagonisti i calciatori di due squadre che si affronteranno sui campi di gioco di tutto il mondo nei giorni successivi, carte che verranno rilasciate nella versione Showdown Ricordiamo che le carte Showdown sono dinamiche, ossia ... Leggi su imiglioridififa (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tramite la consueta schermata di avvio di FUT Electronic Arts ha annunciato l’, a partire da venerdì 24 febbraio, dell’: non si tratta di una novità assoluta in quanto questa promo era già stata proposta su FUT 22 nello scorso mese di aprile. Durante questonon verrà rilasciato un team speciale nei pacchetti, ma torneranno nei pack alcune card uscite nelle promo dei mesi precedenti (Rivalry Re-Release). Con cadenza giornaliera invece arriveranno speciali SBC, sfide creazione rosa, che avranno come protagonisti i calciatori di due squadre che si affronteranno sui campi di gioco di tutto il mondo nei giorni successivi, carte che verranno rilasciate nella versioneRicordiamo che le cartesono dinamiche, ossia ...

