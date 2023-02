Ficarra e Picone tornano su Netflix con “Incastrati 2”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) –, la serie che ha segnato il fortunato esordio dinel mondo della serialità, torna con una seconda e ultima stagione, in sei episodi, il 2 marzo solo su, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. I nuovi episodi ritroveranno Salvoe Valentinosia dietro che davanti alla macchina da presa, in qualità di registi, sceneggiatori e attori.La seconda stagione di “” comincia laddove era finita la prima: Salvo e Valentino sono in pericolo di vita. I due “eroi” si ritrovano, ancora,e intrappolati in una serie di vicende all’interno delle quali è arduo districarsi senza ferire i sentimenti delle persone che amano. A complicare le cose una sequenza infinita di ...