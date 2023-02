Festa delle Luci, boom di presenze: in 340mila hanno invaso vie e piazze di Città Alta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un grandissimo successo di pubblico, con circa 340mila presenze nelle vie e nelle piazze di Città Alta nei dieci giorni di maniFestazione per visitare le 12 installazioni e opere di luce in altrettanti luoghi della cultura del centro storico di Bergamo: sono questi i numeri che A2A ha reso pubblici in occasione di Light is Life, Festa delle Luci, altro importante capitolo del progetto di Capitale della Cultura che accomuna Bergamo e Brescia, che si è conclusa domenica 26 febbraio. “Mi pare – commenta il sindaco di Bergamo Giorgio Gori – che il successo della Festa delle Luci sia andato oltre ogni aspettativa, a conferma della grande voglia dei bergamaschi di partecipare attivamente ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un grandissimo successo di pubblico, con circanelle vie e nelledinei dieci giorni di manizione per visitare le 12 installazioni e opere di luce in altrettanti luoghi della cultura del centro storico di Bergamo: sono questi i numeri che A2A ha reso pubblici in occasione di Light is Life,, altro importante capitolo del progetto di Capitale della Cultura che accomuna Bergamo e Brescia, che si è conclusa domenica 26 febbraio. “Mi pare – commenta il sindaco di Bergamo Giorgio Gori – che il successo dellasia andato oltre ogni aspettativa, a conferma della grande voglia dei bergamaschi di partecipare attivamente ...

