Festa della donna 2023, lavoretti da fare con i bambini per l'8 marzo

Per la Festa della donna grande allegria nelle scuole per organizzare dei lavoretti coi bambini per la propria mamma: i bimbi si sono dedicati alla creazione di alcuni lavoretti fatti di mimosa e di cartoncino colorato a forma di '8'. Ognuno di loro ha attivamente contribuito alla realizzazione dei pensieri da regalare alle proprie mamme, insegnanti, nonne o amichette di banco.

I lavoretti per la Festa della donna 2023

Il laboratorio manuale organizzato per l'8 marzo si inserisce all'interno di un progetto laboratoriale che si articola in diverse iniziative mirate ad allenare le abilità manuali e cognitive dei bambini. «Questa attività è stata molto stimolante per gli ...

