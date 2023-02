Feralpisalò-Pordenone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di lunedì 27 febbraio 2023) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Feralpisalò-Pordenone, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Sfida al vertice del girone A tra il club lombardo, che si trova in vetta alla classifica insieme alla Pro Sesto, ed i friulani, reduci da risultati fin troppo altalenanti. Nonostante questo, però, i Ramarri si trovano ad un solo punto dai loro rivali odierni e cercheranno di portare a casa i tre punti per completare il sorpasso al comando della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 27 febbraio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Rai Sport HD. SEGUI LA diretta TESTUALE DEL MATCH SITO ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di. Sfida al vertice del girone A tra il club lombardo, che si trova in vetta alla classifica insieme alla Pro Sesto, ed i friulani, reduci da risultati fin troppo altalenanti. Nonostante questo, però, i Ramarri si trovano ad un solo punto dai loro rivali odierni e cercheranno di portare a casa i tre punti per completare il sorpasso al comando della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 27 febbraio alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e su Rai Sport HD. SEGUI LATESTUALE DEL MATCH SITO ...

