Federico II, 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli: al via le giornate di studio sul grande architetto

Si inaugurano alla Federico II le giornate di studio internazionali in occasione dei 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli.

Domani, martedì 28 febbraio 2023, alle 9, nell'Aula Magna del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nella sede di Palazzo Gravina, in via Monteoliveto, 3, prenderà il via la manifestazione "Luigi Vanvitelli: il linguaggio e la tecnica".

Promossa insieme al Centro interdipartimentale di ricerca per i Beni architettonici e ambientali e per la Progettazione urbana (BAP) e dal Centro Interdipartimentale di Ricerca sull'Iconografia della Città Europea (CIRICE), entrambi dell'Università degli Studi di Napoli

