Federica Panicucci ricorda Maurizio Costanzo: “Mi imbeccava nei camerini” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Federica Panicucci ha inaugurato la puntata odierna di Mattino Cinque ricordando Maurizio Costanzo, morto a 84 anni lo scorso venerdì. Fra ospiti in studio e collegamenti speciali, la Panicucci ha sentito i ricordi di alcuni volti lanciati proprio da Costanzo, come il musicista Demo Morselli e Raffaello Tonon. Parlando proprio con quest’ultimo ha ricordato lei stessa una sua esperienza al Maurizio Costanzo Show. “Ricordi che prima del Costanzo Show noi tutti andavamo in camerino da lui e ci diceva quali erano i temi? Ci diceva ‘Mi raccomando, fai polemica su questo su quell’altro’. Ci dava delle imbeccate. Poi durante il Costanzo Show lui passava dietro e ti dava un colpettino sulla ... Leggi su biccy (Di lunedì 27 febbraio 2023)ha inaugurato la puntata odierna di Mattino Cinquendo, morto a 84 anni lo scorso venerdì. Fra ospiti in studio e collegamenti speciali, laha sentito i ricordi di alcuni volti lanciati proprio da, come il musicista Demo Morselli e Raffaello Tonon. Parlando proprio con quest’ultimo hato lei stessa una sua esperienza alShow. “Ricordi che prima delShow noi tutti andavamo in camerino da lui e ci diceva quali erano i temi? Ci diceva ‘Mi raccomando, fai polemica su questo su quell’altro’. Ci dava delle imbeccate. Poi durante ilShow lui passava dietro e ti dava un colpettino sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Federica Panicucci ricorda Maurizio Costanzo: “Mi imbeccava nei camerini” - Alessia92156790 : RT @alessandra11800: Federica Panicucci a Mattino 5: “Che cos’è successo nel van in quella lunga notte? Questa sera ve lo racconteranno”… - Sere3dLib : RT @alessandra11800: Federica Panicucci a Mattino 5: “Che cos’è successo nel van in quella lunga notte? Questa sera ve lo racconteranno”… - _Julie_JL : RT @alessandra11800: Federica Panicucci a Mattino 5: “Che cos’è successo nel van in quella lunga notte? Questa sera ve lo racconteranno”… - alessandra11800 : Federica Panicucci a Mattino 5: “Che cos’è successo nel van in quella lunga notte? Questa sera ve lo racconteranno… -