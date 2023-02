Federazione Italiana Vela, prima tappa campana del progetto Next Generation Foil Academy (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le attività sono in svolgimento a Napoli, dal 24 febbraio fino al 19 marzo presso il Centro Velico d’Altura e la Sezione Velica della Marina Militare. E’ stata presentata presso la sede dell’Accademia dell’Alto Mare a Napoli , quartier generale della Marina, la tappa campana del progetto Next Generation Foil Academy della Federazione Italiana Vela, Leggi su 2anews (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le attività sono in svolgimento a Napoli, dal 24 febbraio fino al 19 marzo presso il Centro Velico d’Altura e la Sezione Velica della Marina Militare. E’ stata presentata presso la sede dell’Accademia dell’Alto Mare a Napoli , quartier generale della Marina, ladeldella

