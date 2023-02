Fedele contro Krol: “Napoli come il grande Ajax? Qui non ci sono fenomeni” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Enrico Fedele risponde a Ruud Krol sul paragone tra il Napoli e la grande Ajax, dicendo che non ci sono fenomeni negli azzurri Ruud Krol investe di dignità regale il Napoli di Luciano Spalletti. L’ex calciatore azzurro si lascia andare ad un paragone di quelli importanti, rivelando che la squadra azzurra è come il grande Ajax di Johann Crujff, di cui ha fatto parte. Tale confronto è ritenuto eccessivo da parte di Enrico Fedele. Ai microfoni di Radio Marte, l’ex dirigente del Parma e procuratore sportivo ha replicato alle parole rilasciate da Krol alla RAI: “Napoli come il grande Ajax, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 febbraio 2023) Enricorisponde a Ruudsul paragone tra ile la, dicendo che non cinegli azzurri Ruudinveste di dignità regale ildi Luciano Spalletti. L’ex calciatore azzurro si lascia andare ad un paragone di quelli importanti, rivelando che la squadra azzurra èildi Johann Crujff, di cui ha fatto parte. Tale confronto è ritenuto eccessivo da parte di Enrico. Ai microfoni di Radio Marte, l’ex dirigente del Parma e procuratore sportivo ha replicato alle parole rilasciate daalla RAI: “il, ...

