Fatti e vicende della Barbera | il terzo vitigno più diffuso in Italia

Si dice Barbera – il o la, a seconda che si parli del vitigno o del vino – (ma la discussione, che nel tempo ha coinvolto anche poeti come Pascoli e Carducci e lo scrittore Mario Soldati, è tuttora aperta), e si pensa al Piemonte, dove occupa un terzo della superficie vitata. In particolare, a Casale Monferrato, dove si è trovata la più antica menzione delle uve "barbesine" – "de bonis vitibus berbexinis" – in un contratto di affitto del 1249, e da dove il vitigno si è diffuso nelle varie località, da Asti, alle Langhe, ai Colli Tortonesi. Vino di un certo pregio, secondo una lettera del 1609, scoperta dal dottor Arturo Bersano nell'archivio comunale di Nizza Monferrato e che testimonia che in quell'anno vennero inviati «Nel Contado di Nizza de la Paglia appositi incaricati per ...

