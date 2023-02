Fatal Bologna, l'Inter si blocca sul più bello (Di lunedì 27 febbraio 2023) Luca Orsolini, 26 anni, ha segnato il suo settimo gol in campionato: un messaggio anche al ct Mancini in vista delle gare azzurre di fine marzo Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Luca Orsolini, 26 anni, ha segnato il suo settimo gol in campionato: un messaggio anche al ct Mancini in vista delle gare azzurre di fine marzo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cosimomarinell2 : RT @Djnc78: La ormai fatal #bologna oltre a mettere il sigillo in ceralacca sullo scudetto del napoli certifica che la porcata di #chinè e… - infoitsport : La fatal Bologna, di nuovo. L'Inter cade ancora e Lautaro (non Brozovic) si fa sentire - IllTommo : @LorenzoBorga_ La fatal Bologna - LandiGiuseppe : RT @Djnc78: La ormai fatal #bologna oltre a mettere il sigillo in ceralacca sullo scudetto del napoli certifica che la porcata di #chinè e… - dimitar28528527 : Lo dico? Lo dico La fatal Bologna -