Famiglie in crisi, il Nomisma: In un anno scesa dimezzata la capacità di spesa degli italiani (Di lunedì 27 febbraio 2023) In 1 anno si è dimezzata la capacità di spesa (-54%) degli italiani e ben il 26% delle Famiglie teme di non arrivare alla fine del mese. Sono i dati che emergono dall'Osservatorio Changing World che Nomisma ha lanciato per comprendere ancora più da vicino il mondo in cui viviamo e anticipare quello in cui vivremo, attraverso rilevazioni bimestrali su un campione rappresentativo di italiani di età compresa tra i 18 e i 65 anni, consente di interpretare e anticipare i cambiamenti sociali in corso e indagare aspettative, valori, bisogni e modelli di acquisto dei cittadini. "Pandemia, conflitto russo-ucraino, impennata dei costi dell'energia e rialzo dell'inflazione sono i fattori che più recentemente hanno colpito ...

