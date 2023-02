Facoltà di Medicina all’Unisannio, il chiarimento del Rettore Carfora (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Rettore dell’Università degli studi del Sannio, Gerardo Carfora, in relazione al tema della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Unisannio. “Leggo dalla stampa dichiarazioni relative ad una “istituenda Facoltà di Medicina” presso l’Università degli Studi del Sannio. È importante chiarire che le decisioni relative all’istituzione di nuovi percorsi formativi vengono prese dagli organi accademici (Senato Accademico e CdA) in stretta sinergia con il sistema universitario regionale (CUR) e nazionale (CUN). Come si può verificare, semplicemente consultando le convocazioni degli organi accademici, disponibili pubblicamente sul sito UNISANNIO, tale argomento non è stato mai affrontato e pertanto parlare di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa deldell’Università degli studi del Sannio, Gerardo, in relazione al tema delladie Chirurgia presso l’Unisannio. “Leggo dalla stampa dichiarazioni relative ad una “istituendadi” presso l’Università degli Studi del Sannio. È importante chiarire che le decisioni relative all’istituzione di nuovi percorsi formativi vengono prese dagli organi accademici (Senato Accademico e CdA) in stretta sinergia con il sistema universitario regionale (CUR) e nazionale (CUN). Come si può verificare, semplicemente consultando le convocazioni degli organi accademici, disponibili pubblicamente sul sito UNISANNIO, tale argomento non è stato mai affrontato e pertanto parlare di ...

