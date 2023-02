Facevano il pieno dell’auto con il carburante della ditta: denunciati due operai (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNell’ultimo week-end di febbraio i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, hanno effettuato un articolato servizio di controllo straordinario del territorio, con l’impiego di ben 20 pattuglie, dislocate nei 21 Comuni del territorio di competenza, teso prevalentemente alla prevenzione dei furti in abitazione, agli esercizi commerciali ed ai cantieri in corso per la realizzazione della T.A.C. oltre alla prevenzione delle truffe in danno di anziani. Inoltre è stato posto in essere un consistente controllo della circolazione stradale sulle principali arterie di comunicazione tra le Province di Benevento e Caserta anche al fine di prevenire i sinistri stradali. Sono stati controllati 15 esercizi pubblici, 249 persone e 194 autoveicoli, tra ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNell’ultimo week-end di febbraio i CarabinieriCompagnia di Cerreto Sannita, su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, hanno effettuato un articolato servizio di controllo straordinario del territorio, con l’impiego di ben 20 pattuglie, dislocate nei 21 Comuni del territorio di competenza, teso prevalentemente alla prevenzione dei furti in abitazione, agli esercizi commerciali ed ai cantieri in corso per la realizzazioneT.A.C. oltre alla prevenzione delle truffe in danno di anziani. Inoltre è stato posto in essere un consistente controllocircolazione stradale sulle principali arterie di comunicazione tra le Province di Benevento e Caserta anche al fine di prevenire i sinistri stradali. Sono stati controllati 15 esercizi pubblici, 249 persone e 194 autoveicoli, tra ...

