Facevano il pieno della loro auto con carburante della T.A.C. (Di lunedì 27 febbraio 2023) Due operai sono stati denunciati nel corso dei controlli straordinari della Compagnia di Cerreto Sannita Nell’ultimo week-end di febbraio i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, hanno effettuato un articolato servizio di controllo straordinario del territorio, con l’impiego di ben 20 pattuglie, dislocate nei 21 Comuni del territorio di competenza, teso prevalentemente alla prevenzione dei furti in abitazione, agli esercizi commerciali ed ai cantieri in corso per la realizzazione della T.A.C. oltre alla prevenzione delle truffe in danno di anziani. Inoltre è stato posto in essere un consistente controllo della circolazione stradale sulle principali arterie di comunicazione ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Due operai sono stati denunciati nel corso dei controlli straordinariCompagnia di Cerreto Sannita Nell’ultimo week-end di febbraio i CarabinieriCompagnia di Cerreto Sannita, su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, hanno effettuato un articolato servizio di controllo straordinario del territorio, con l’impiego di ben 20 pattuglie, dislocate nei 21 Comuni del territorio di competenza, teso prevalentemente alla prevenzione dei furti in abitazione, agli esercizi commerciali ed ai cantieri in corso per la realizzazioneT.A.C. oltre alla prevenzione delle truffe in danno di anziani. Inoltre è stato posto in essere un consistente controllocircolazione stradale sulle principali arterie di comunicazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DjCart00n : Certo che il mondo è davvero rincoglionito: prima era tutto pieno di foto di tipe che facevano vedere di tutto e or… - AmicAmicoVero : @daimuori non ironicamente uno dei motivi principali per cui la mia famiglia ha traslocato è perché il quartiere er… - TV7Benevento : FACEVANO IL PIENO DELLA LORO AUTO PRIVATA CON IL CARBURANTE DESTINATO AI MEZZI DEL CANTIERE DELLA T.A.C. DENUNCIATI… - BerlenghiniD : @giacomozucco @enur72 Non si tratta di criminali comuni ma di bestie sanguinarie. Un anno fa bruciarono vive 28 per… - alfofox_ai : @itsmeback_ Per un momento il generatore mi è sembrato un cassonetto dell'immondizia e mi è venuto in mente 'Ritorn… -