"Faccio un casino!". GF Vip 7, Oriana Marzoli avverte tutti: stavolta è stato passato il segno (Di lunedì 27 febbraio 2023) GF Vip, Oriana Marzoli reagisce dopo le urla su Nicole e Daniele. Proprio a poche ore dalla puntata di stasera, lunedì 27 febbraio, alcuni fan hanno urlato fuori dalla Casa. Cosa hanno detto? Beh, hanno cercato di mettere in guardia Oriana Marzoli sul comportamento di Nicole Murgia con Daniele Dal Moro. Insomma, non si parlerà solo del van gate, questo è sicuro. Anche il 'triangolo' formato dalla modella venezuelana, l'imprenditore e l'attrice farà discutere. "Murgia non fare la gatta morta con Daniele, hai rotto le pa**e" queste le parole urlate fuori dalla Casa. E proprio in quel momento, Nicole Murgia e Oriana Marzoli si trovavano vicine. Nessuno di loro se lo aspettava, al punto da manifestare un'espressione alquanto sorpresa. Soprattutto Oriana ha reagito a ...

