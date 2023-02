F1 | Mondiale 2023 | sarà l’anno della riscossa per la Mercedes? Russell può creare problemi a Hamilton

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Tutto è pronto per il via ufficiale deldi Formula Uno. La lunga attesa si è conclusa e il sipario finalmente si alzerà con l’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Bahrein che si correrà questo weekend sul tracciato di Sakhir. Parte una nuova stagione, con Max Verstappen e la Red Bull assolutamente in pole position, con l’olandese a caccia del terzo titolo consecutivo, quindi alle loro spalle prendono posto Ferrari e, pronte a vendere cara la pelle al team di Milton Keynes che, nel 2022, ha messo in mostra una superiorità a tratti schiacciante. Non sappiamo se la Red Bullin grado di proporre una RB19 di pari livellostellare RB18. Non sappiamo se la Ferrari, con la sua SF-23 potrà davvero puntare al titolo iridato, quello che a Maranello manca dall’ormai ...