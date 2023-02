F1, la Ferrari può lottare per il Mondiale 2023? Tanto deve cambiare rispetto alla passata stagione (Di lunedì 27 febbraio 2023) I test di Sakhir sono archiviati e, nei prossimi giorni, l’autodromo mediorientale ospiterà il Gran Premio del Bahrain, atto inaugurale del Mondiale di F1 2023. La domanda che tutti gli appassionati di fede rossa si stanno ponendo è se la Ferrari può lottare per titolo. Al di là dell’esito delle prove collettive, che come sempre non va preso quale termine di paragone, il punto è un altro. Non si tratta di una questione di “potere”, bensì di “dovere”. Il Cavallino Rampante deve essere parte della bagarre iridata. Lo impongono il suo blasone e gli investimenti effettuati. La Scuderia di Maranello è in Formula 1 per vincere, non per partecipare. Da sempre. Se trionfare non interessa più, allora non siamo di fronte alla Ferrari, ma a un’altra entità che ne ha assunto ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) I test di Sakhir sono archiviati e, nei prossimi giorni, l’autodromo mediorientale ospiterà il Gran Premio del Bahrain, atto inaugurale deldi F1. La domanda che tutti gli appassionati di fede rossa si stanno ponendo è se lapuòper titolo. Al di là dell’esito delle prove collettive, che come sempre non va preso quale termine di paragone, il punto è un altro. Non si tratta di una questione di “potere”, bensì di “dovere”. Il Cavallino Rampanteessere parte della bagarre iridata. Lo impongono il suo blasone e gli investimenti effettuati. La Scuderia di Maranello è in Formula 1 per vincere, non per partecipare. Da sempre. Se trionfare non interessa più, allora non siamo di fronte, ma a un’altra entità che ne ha assunto ...

