F1 | GP Bahrain 2023 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 3-5 marzo

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Dal 3 al 5andrà in scena il weekend del GP del, primo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Sakhir le squadre si ritroveranno, dopo aver svolto una tre-giorni di test utile per conoscere la propria monoposto e anche per rendersi conto sommariamente dei valori. La Ferrari si avvicina a questo primoiridato con alcuni punti interrogativi. La SF-23 ha dimostrato di essere veloce in termini di prestazione pura, ma la questione gomme relativa al passo gara tiene banco. Vedremo se questa criticità, emersa nel corso delle prove pre-season, si riverbererà. Se si tiene conto di quanto emerso dalla pista fino a questo momento, Red Bull è davanti a tutti. L’olandese Max Verstappen e il messicano Sergio Perez hanno dato dimostrazione di avere una vettura molto veloce, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - infoitsport : F1, Test Bahrain: 2023 vs 2022. I migliori tempi a confronto - charles_lefast : ho seguito la live del Robi Chinchero che l’ha conclusa dicendo di non essere così pessimisti sulla Ferrari e che i… - AlfidioValera : RT @P300it: F1 | Test Bahrain 2023, Day 3, Drugovich: “Soddisfatto dei cambi di setup fatti rispetto al primo giorno” ? di Alessandro Secc… - infoitsport : Aston Martin: 'Se Stroll dà forfait, Drugovich lo sostituirà nel GP del Bahrain 2023' -

Si sono infine concluse le tre giornate di test pre - stagionali per la stagionedi Formula 1, lasciando come tradizione curiosità e attesa in vista del primo Gran Premio in, ma anche una mole di dati importante da analizzare ed interpretare, per i team per cercare ...Bologna, 26 febbraio- Quella di ieri stata una grande giornata per ilal 18° Mondiale FEI Endurance 2022, svoltosi a Butheeb (Emirati Arabi Uniti), con un oro sia nel podio individuale sia in quello a ...

GP Bahrain 2023: orari Sky e TV8 - Formula 1 - Motorsport FormulaPassion.it

GP Bahrain F1 2023: Orari TV Sky e TV8, diretta web, programma, circuito e gomme Circus Formula 1

F1 2023 | Formula 1 GP Bahrain 2023, Gli orari TV su Sky e Tv8 Motorbox

F1 | Test Bahrain 2023 - LIVE - Day 2 Mattina: Sainz torna in testa! F1inGenerale

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...