F1, Frederic Vasseur: "La performance c'è, ma lavoreremo per ottenere di più dalla SF-23" (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una Ferrari non facile da inquadrare quella che si è vista nel corso dei test di F1 a Sakhir, in Bahrain. La nuova SF-23, infatti, ha mostrato una prestazione pura notevole e velocità di punta alte, ma nel corso della tre-giorni si sono evidenziate le solite problematiche di degrado delle gomme. Non si sa se ciò fosse dovuto a una scelta precisa della squadra di lavorare con assetti limite e comprendere in che modo dirigersi per sfruttare il potenziale della monoposto. La speranza, ovviamente, è che ci sia ancora del margine dal momento che la Red Bull è stata fortissima da subito, impressionando soprattutto sui long run con il campione del mondo in carica, Max Verstappen. A dire la sua in proposito è stato il nuovo Team Principal del Cavallino Rampante, Frederic Vasseur: "Tirando le somme vedo che la performance c'è, anche se non ...

