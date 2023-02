F1 | Ferrari SF-23 | i dati dicono che potrebbe crescere? Parla Leclerc

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 febbraio 2023) “Penso che abbiamo ancora del lavoro da fare, la Red Bull è sembrata molto forte”. Al termine dei tre giorni di test, Charlesha tracciato un primo bilancio delle prove pre-stagionaliin Bahrain, riassumendo senza troppo mistero le sensazioni emerse dalla pista. Dopo un campionato 2022 parzialmente sacrificato per puntare forte sul 2023, probabilmente dalla SF-23 ci si aspettava un inizio differente, più solido e meno complesso. Da quanto emerso nelle prove di Sakhir, per il momento l’ultima nata a Maranello rimane un cantiere aperto. Lo si è visto fin dal primo giorno, dedicato esclusivamente alla raccoltain pista per comprendere se combaciassero con quelli delle simulazioni in fabbrica. Per riuscirci, la strada scelta è stata quella di provare la vettura in scenari estremamente differenti tra loro, alcuni ...