F1 | Ferrari cela le sue carte nei test in Bahrain | lavoro per conoscere la SF-23 con assetti “estremi”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Ancora qualche giorno e sapremo. Non è una novità, ma tentare di comprendere quanto accaduto nel corso deipre-season di F1 a Sakhir, in, è complicato. Se è vero che la Red Bull è parsa pronta e subito super performante in tutte le condizioni, per quanto riguarda lasi è capito poco o quantomeno quello che si è compreso non è detto che sia la verità. La tre-giorni di prove ci ha detto che la SF-23 è molto prestazionale sul giro secco, veloce in rettilineo, ma ha problemi nella gestione delle gomme, tra i tema dell’annata. Come è noto, Pirelli ha presentato per il 2023 delle nuove mescole anteriori, rinforzate nella struttura e sgonfiate nella pressione interna, aumentando il grip sull’asse anteriore. Il risultato sono monoposto molto più puntate sull’avantreno, libere dal ricorrente sottosterzo del 2022. Con un ...