F1 | Davide Valsecchi | “Curioso per i duelli Leclerc-Sainz e Hamilton-Russell | attenzione a Piastri…”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Siamo ormai ai nastri di partenza della nuova stagione per quanto riguarda la Formula Uno. Il Mondiale 2023 scatterà proprio nel corso del prossimo weekend con il Gran Premio del Bahrein. Il tracciato di Sakhir sarà palcoscenico ideale per la prima gara dell’anno, con la consueta immensa mole di attesa e curiosità ad accompagnare l’evento. Momento ideale, quindi, per fare il punto della situazione con, apprezzato commentatore di Sky Sport che, fino al 2027, trasmetterà la massima categoria del motorsport in diretta., sta per alzarsi il sipario su una annata quanto mai interessante, con un dose di talento in pista notevole. “Davvero vedremo un livello clamoroso in pista in fatto di talento. Già ne avevamo tantissimo negli ultimi anni, quindi si è andato ad aggiungere un Oscar Piastri che nelle categorie minori ha ...