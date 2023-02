Ex Milan, Balotelli deludente al Sion: la contestazione dei tifosi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, sta deludendo nella sua nuova esperienza al Sion, come dimostra la contestazione dei tifosi Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 febbraio 2023) Mario, ex attaccante del, sta deludendo nella sua nuova esperienza al, come dimostra ladei

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Ex @acmilan, Balotelli deludente al Sion: la contestazione dei tifosi #SempreMilan #ACMilan #Milan #Balotelli - Luxgraph : Svizzera, il Sion di Balotelli va male: allenatore in stand by e presidente in panchina! - Roccoblocco : @Angelredblack1 @marcoconterio @acmilan Certo… con uno così, stile Balotelli bisognerebbe fargli fare un bel tour a… - imparamusica : @LetFootballRise @HungryMarcio @olasorbacchen È vero che rende da esterno, però dietro la punta secondo me ha doti… - francescgalleno : @M1_Magnum Uno che si comporta come ha fatto questo minorato mentale nel momento della trattativa col Milan, saltat… -