Eventi Maggio della Musica 2023, primo concerto di Paolo Fresu e Uri Caine il 18 aprile (Di lunedì 27 febbraio 2023) Due grandi nomi del Jazz mondiale, Fresu e Caine, inaugureranno la nuova edizione del Maggio della Musica 2023, al teatro Acacia. In programma ben 22 concerti a Villa Pignatelli e al Galoppatoio di Portici. Di seguito il programma completo. Tutto pronto, dunque, per questa nuova “avventura” nel Maggio della Musica, edizione 2023 che sin preannuncia Leggi su 2anews (Di lunedì 27 febbraio 2023) Due grandi nomi del Jazz mondiale,, inaugureranno la nuova edizione del, al teatro Acacia. In programma ben 22 concerti a Villa Pignatelli e al Galoppatoio di Portici. Di seguito il programma completo. Tutto pronto, dunque, per questa nuova “avventura” nel, edizioneche sin preannuncia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MraPapadopoulou : RT @museitaliani: ??Consigli per la prossima mostra da visitare? Dal 7 febbraio al 14 maggio apre la grande mostra dedicata ad Eleonora di T… - AParentiEU : Oggi la Commissione apre la 16a edizione del concorso #REGIOSTARS, che premia i migliori progetti finanziati nell'a… - CumLaudeCaf : RT @museitaliani: ??Consigli per la prossima mostra da visitare? Dal 7 febbraio al 14 maggio apre la grande mostra dedicata ad Eleonora di T… - Moonbootica : RT @museitaliani: ??Consigli per la prossima mostra da visitare? Dal 7 febbraio al 14 maggio apre la grande mostra dedicata ad Eleonora di T… - UffiziGalleries : RT @museitaliani: ??Consigli per la prossima mostra da visitare? Dal 7 febbraio al 14 maggio apre la grande mostra dedicata ad Eleonora di T… -