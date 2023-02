EuroScherma Under 20 | Marco Mastrullo è oro nella sciabola individuale

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Tallinn – Suona di nuovo l’inno di Mameliseconda giornata di gare ai Campionati Europei Giovani di Tallinn 2023.giornata di ieri, medaglia d’oro permaschile, mentre si fermano ad un passo dal podio Matteo Morini nel fioretto maschile e Gaia Caforiospada femminile. Eroe di giornata il neo campione d’Europa. Grandissima prova per lotore azzurro che in finale ha sconfitto al cardiopalma per 15-14 l’ucraino Darii Lukashenko. La prova del foggiano, che difende i colori della Virtus Scherma Bologna, è iniziata con l’11° posto dopo i gironi, poi nel tabellone di eliminazione diretta la vittoria sul tedesco Piecha per 15-11, e nel turno dei 32 il ...