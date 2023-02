Europarlamento | indagata la leghista Stefania Zambelli | inchiesta sulle indennità dei collaboratori assunti in Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) L’eurodeputata bresciana della Leganel mirino della Procura europea (Eppo) di Milano che indaga su possibili frodi in materia die sequestra alla parlamentare 170mila euro. L’indagine riguarda un sospetto di frode ai danni del bilancio Ue, riguardante la retribuzione di quattro assistenti parlamentariin, ma che non avrebbero svolto le attività connesse alla funzione per la quale erano stati, o le hanno svolte solo parzialmente, documentando falsamente la loro attività al Parlamento europeo. Avrebbero anche travisato i propri titoli di studio, avendo dichiarato competenze scolastiche e professionali che, secondo le indagini, non avevano. Non è stato necessario revocare l’immunità parlamentare diper il ...