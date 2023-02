Europa inizia la settimana con il piede giusto, a Milano vola Unicredit (Di lunedì 27 febbraio 2023) Indici continentali e Wall Street positivi, gli investitori superano il rialzo dell'inflazione Usa. Sterlina sale dopo accordo Gb-Ue su protocollo Irlanda del Nord. Euro/dollaro poco mosso, giù il petrolio. Spread chiude in calo a 184 punti Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 27 febbraio 2023) Indici continentali e Wall Street positivi, gli investitori superano il rialzo dell'inflazione Usa. Sterlina sale dopo accordo Gb-Ue su protocollo Irlanda del Nord. Euro/dollaro poco mosso, giù il petrolio. Spread chiude in calo a 184 punti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gabrilampu : @Adriana04966084 @Piu_Europa @riccardomagi Settimana prossima mi inizia un corso per Oss che faccio, con laurea e a… - bizcommunityit : #Borsa: Europa inizia settimana col piede giusto, a Milano (+1,7%) vola UniCredit - Il Sole 24 ORE #finanzaemercati - kilk75 : RT @matteoplatone: Ha vinta una socialdemocratica come ce ne sono a iosa in Europa, tuttavia già inizia a sbroccare gente che nella vita de… - koskofo : RT @matteoplatone: Ha vinta una socialdemocratica come ce ne sono a iosa in Europa, tuttavia già inizia a sbroccare gente che nella vita de… - vannisantoni : RT @matteoplatone: Ha vinta una socialdemocratica come ce ne sono a iosa in Europa, tuttavia già inizia a sbroccare gente che nella vita de… -