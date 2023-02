EuroIndoor di Atletica | l’Italia a Istanbul per le gare | da mercoledì in pista

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 febbraio 2023), arriva. Martedì è il giorno della partenza per gran parte della spedizione azzurra (che in totale conta 49 atleti, 25 uomini e 24 donne) verso i Campionati Europei indoor in Turchia (2-5 marzo). (leggi qui) Nel pomeriggio il team italiano ha raggiunto la capitale turca, dove da giovedì andrà in scena la rassegna continentale al coperto, edizione n. 37, segnata, in questa occasione, dalla solidarietà e dalla vicinanza nei confronti del popolo turco duramente colpito dal sisma che ha devastato il confine con la Siria. Lo sport per ripartire. Già damattina la Nazionale avrà la possibilità di testare lae le pedane dell’Atakoy Arena e l’adiacente area di riscaldamento della Sinan Erdem Sports Hall. In serata, sarà il momento della riunione di squadra, per rafforzare lo spirito di gruppo ...