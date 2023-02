Eugenio Colombo nuovo amore dopo Francesca: beccato con una famosa ex gieffina (Di lunedì 27 febbraio 2023) Eugenio Colombo pare abbia decisamente voltato pagina dopo la fine del matrimonio con Francesca Del Taglia. Il protagonista è stato beccato con un’ex gieffina molto famosa. In questi giorni, infatti, il ragazzo è stato in Puglia per partecipare ad una serata in un locale in qualità di DJ. A tale evento ha preso parte anche L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 27 febbraio 2023)pare abbia decisamente voltato paginala fine del matrimonio conDel Taglia. Il protagonista è statocon un’exmolto. In questi giorni, infatti, il ragazzo è stato in Puglia per partecipare ad una serata in un locale in qualità di DJ. A tale evento ha preso parte anche L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Uomini e Donne, flirt in corso tra Eugenio Colombo e un’ex del Gf? - infoitcultura : Uomini e donne, filrt in corso tra Eugenio Colombo e Guendalina Canessa? - infoitcultura : Uomini e Donne, flirt tra Eugenio Colombo e Guendalina Canessa? - Novella_2000 : Flirt in corso tra un ex tronista e un'ex gieffina? Spuntano le foto di un bacio - IsaeChia : #UominieDonne, flirt in corso tra Eugenio Colombo e un’ex del #GrandeFratello? “Hanno limonato tutta la sera”, la s… -