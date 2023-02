Ettore Rosato: "Con Schlein il Pd è finito. Il Terzo polo è aperto ai dem popolari e riformisti" (Di lunedì 27 febbraio 2023) Intervista al deputato di Italia Viva, segretario del Copasir: "Non è più quello di Veltroni e Renzi, ormai è un partito di sinistra. Giuseppe Conte ha già pronti forchetta e coltello, si rischia che l'agenda politica sia dettata dai 5 stelle" Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 febbraio 2023) Intervista al deputato di Italia Viva, segretario del Copasir: "Non è più quello di Veltroni e Renzi, ormai è un partito di sinistra. Giuseppe Conte ha già pronti forchetta e coltello, si rischia che l'agenda politica sia dettata dai 5 stelle"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ettore_Rosato : A #Crotone decine di morti sulle nostre coste, vittime incolpevoli di tragedie che si possono evitare. Non si può r… - Ettore_Rosato : Il mio saluto all’assemblea dei #Popolari. Persone e cultura di cui abbiamo bisogno per costruire insieme una propo… - Ettore_Rosato : Siamo interessati a lavorare con tutto quel mondo ampio di area popolare, riformista e liberale che c'è in #Italia… - HuffPostItalia : Ettore Rosato: 'Con Schlein il Pd è finito. Il Terzo polo è aperto ai dem popolari e riformisti' (di F. Fantozzi) - BlackEyesRock90 : RT @Astreavera: Ma @AndreaMarcucci e @Ettore_Rosato quando se ne vanno a fare in culo dal @pdnetwork ? @ellyesse un calcio ben assestato e… -