Eterno Zeman | a 75 anni torna per la terza volta sulla panchina del Pescara | “Sono contentissimo”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Il luna park ha un fascino senza tempo, ècome il suo custode: a 75Zdenekin, nella sua. Il tecnico boemo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. Da oggi è per lail tecnico degli abruzzesi: nel pomeriggio il primo allenamento con la squadra al Delfino training center,landia ha ufficialmente riaperto. “Mi fa piacerere adi essereto”, ha dettodopo aver incontrato il presidente Daniele Sebastiani per la firma del contratto.sostituisce il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MRC_typing : Ormai il finale di carriera di Zeman sta diventando un eterno ritorno al suo passato glorioso. - Fabio_nacn : Appena arrivato cercava Ciro e Lorenzo... ?? Eterno Zeman: a 76 anni il terzo ritorno sulla panchina del Pescara vi… - Damianodanny1 : L’ETERNO RITORNO DI ZEMAN 'BOEMO' X 3° VOLTA A PESCARA. CONTRATTO ANNUALE 200MILA EURO, CON RINNOVO AUTOMATICO CAS… - avespartacus : RT @sportmediaset: L'eterno ritorno: Zeman sulla panchina del Pescara per la terza volta #Sportmediaset #Zeman #Pescara - Profilo3Marco : RT @sportmediaset: L'eterno ritorno: Zeman sulla panchina del Pescara per la terza volta #Sportmediaset #Zeman #Pescara -

Estratto dell'articolo di Antonio Di Muzio per Il MessaggeroAl via l'eraTer. Il Pescara Calcio ha deciso sarà il boemo a guidare i biancazzurri nel prosieguo dell'avventura per tentare la promozione in serie B. Dopo la sconfitta di ...Al suo posto arriva dunque, scelto dal ds Delli Carri , che spera nel boemo per provare a dare una scossa a tutto l'ambiente e provare a fare una rincorsa verso la promozione. Nel girone C ...

Della trita e ritrita citazione vendittiana degli amori che non finiscono e tornano dopo giri immensi, Zdenek Zeman potrebbe fare il testimonial a vita. La panchina del Pescara lo riaccoglie per la te ...Dopo le quattro esperienze al Foggia, il boemo ritrova gli abruzzesi già allenati nella trionfale stagione 2011-12 e nella 2016-17 ...