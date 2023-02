“Esco dal GF Vip”. Micol e Tavassi, situazione delicata dopo la scoperta: “Per forza devi andare” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Pensavate che il van-gate potesse finire con la 36esima puntata del GF Vip 7? Al contrario, si sta sempre più infittendo e su Twitter, in merito allo spiato appartamento di Cinecittà, non si sta parlando d’altro. C’è qualcosa che i telespettatori non sanno sulla scandalosa storia. Micol Incorvaia ha minacciato il ritiro nel caso esca tutta la verità. Lei ed Edoardo Tavassi hanno riaperto il tutto, timore per altre frasi incriminate. La coppia teme che nell’imminente prossima puntata, Alfonso Signorini e gli autori possano mostrare gli altri pezzi, finora omessi, del video che documenta quanto accaduto, e soprattutto detto, quella nottata tra loro, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria. Se così fosse, Micol Incorvaia vorrebbe andarsene dalla dimora del GF Vip 7, addirittura. Ovviamente, mentre loro cercano di nascondersi, il web è ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 27 febbraio 2023) Pensavate che il van-gate potesse finire con la 36esima puntata del GF Vip 7? Al contrario, si sta sempre più infittendo e su Twitter, in merito allo spiato appartamento di Cinecittà, non si sta parlando d’altro. C’è qualcosa che i telespettatori non sanno sulla scandalosa storia.Incorvaia ha minacciato il ritiro nel caso esca tutta la verità. Lei ed Edoardohanno riaperto il tutto, timore per altre frasi incriminate. La coppia teme che nell’imminente prossima puntata, Alfonso Signorini e gli autori possano mostrare gli altri pezzi, finora omessi, del video che documenta quanto accaduto, e soprattutto detto, quella nottata tra loro, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria. Se così fosse,Incorvaia vorrebbe andarsene dalla dimora del GF Vip 7, addirittura. Ovviamente, mentre loro cercano di nascondersi, il web è ...

