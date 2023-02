Esclusiva – Ufficiale: Cristiano Lucarelli torna sulla panchina della Ternana Calcio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ora è Ufficiale: sulla panchina della Ternana Calcio tornano Cristiano Lucarelli e il suo staff. Dopo la breve parentesi di Aurelio Andreazzoli, l’ex tecnico rossoverde è di nuovo l’allenatore del club umbro. TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ora ènoe il suo staff. Dopo la breve parentesi di Aurelio Andreazzoli, l’ex tecnico rossoverde è di nuovo l’allenatore del club umbro. TAG24.

