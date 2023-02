Esce l’EP Sembra ieri di Ellen, le somiglia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Vengo dalla provincia. Di più, vengo da una provincia periferica, lontana dai centri nevralgici del paese, sempre che ce ne sia più di uno. Quando vieni dalla provincia ti abitui essenzialmente almeno a un paio di aspetti, centrali nella tua esistenza. Primo, la lentezza. Una lentezza dovuta a una assenza di fretta, certo, a volerla vedere con sguardo benevolo, ma pure a una certa noia, di quella che ti lascia il tempo di pensare, certo, e anche si sognare a occhi aperti. Secondo, guardare tanto a quei centri nevralgici, lontani, quanto alla periferia di quella stessa provincia, a chi quindi è ancora più lontano da tutto di te, con un certo disincanto, Ligabue ci ha costruito su un repertorio e non è neanche stato il solo a farlo. Per questo, anche per questo, io che sono di Ancona, ho sempre sorriso molto su quella marchigianità che poi ho scoperto essere quasi sempre identificata ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Vengo dalla provincia. Di più, vengo da una provincia periferica, lontana dai centri nevralgici del paese, sempre che ce ne sia più di uno. Quando vieni dalla provincia ti abitui essenzialmente almeno a un paio di aspetti, centrali nella tua esistenza. Primo, la lentezza. Una lentezza dovuta a una assenza di fretta, certo, a volerla vedere con sguardo benevolo, ma pure a una certa noia, di quella che ti lascia il tempo di pensare, certo, e anche si sognare a occhi aperti. Secondo, guardare tanto a quei centri nevralgici, lontani, quanto alla periferia di quella stessa provincia, a chi quindi è ancora più lontano da tutto di te, con un certo disincanto, Ligabue ci ha costruito su un repertorio e non è neanche stato il solo a farlo. Per questo, anche per questo, io che sono di Ancona, ho sempre sorriso molto su quella marchigianità che poi ho scoperto essere quasi sempre identificata ...

