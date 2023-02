Era uno dei sette fratelli della popstar. Aveva vissuto come un senzatetto (Di lunedì 27 febbraio 2023) Addio a Anthony Ciccone. Il fratello maggiore di Madonna, uno dei sette fratelli della popstar, è morto il 24 febbraio. Aveva 66 anni. Un personaggio particolare all’interno della famiglia della star. «La maggior parte dei parenti ha avuto un rapporto difficile con lui a causa della sua dipendenza dall’alcol» ha detto una fonte a PageSix, autorevole pagina di gossip del New York Post. Anthony, infatti, ha avuto problemi di alcolismo a causa dei quali è diventato un senzatetto e, per un periodo della sua vita, ha vissuto sotto un ponte. Madonna, la regina del ... Leggi su iodonna (Di lunedì 27 febbraio 2023) Addio a Anthony Ciccone. Il fratello maggiore di Madonna, uno dei, è morto il 24 febbraio.66 anni. Un personaggio particolare all’internofamigliastar. «La maggior parte dei parenti ha avuto un rapporto difficile con lui a causasua dipendenza dall’alcol» ha detto una fonte a PageSix, autorevole pagina di gossip del New York Post. Anthony, infatti, ha avuto problemi di alcolismo a causa dei quali è diventato une, per un periodosua vita, hasotto un ponte. Madonna, la regina del ...

