Era il 2013 quando con Elly Schlein occupammo il Pd Ora le dico | non arretrare di un centimetro

Era il 2013, un'era fa. Prodi era appena stato impallinato da franchi tiratori e definitivamente bruciato per la presidenza della Repubblica. Un amico, allora giovane compagno di partito (chissà adesso che fa della sua vita, qualcuno una volta mi disse che aveva avuto un figlio e che non voleva più saperne della politica) mi chiamò e mi disse "dobbiamo inventarci qualcosa: occupiamo la sede del Pd!". Di lì a poco un susseguirsi di telefonate, ed eravamo già pronti con il sacco a pelo ad accamparci nella grande sala riunioni di Via Carraia, la sede del Pd della mia città. Bastò poco perché un lancio Ansa ci gettasse nel dibattito nazionale, facendoci scoprire che non eravamo soli, in contemporanea Elly Schlein aveva guidato l'occupazione della sede di Bologna, di lì a poco uscì la notizia dei sacchi a pelo nelle sedi di Piemonte, ...

