Entro il 2024 una legge per lo Spazio. L’obiettivo del ministro Urso (Di lunedì 27 febbraio 2023) Presentare Entro il 2024 una legge per lo Spazio. È L’obiettivo dichiarato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) con delega alle politiche aerospaziali, Adolfo Urso, nel corso della presentazione della mostra “Looking Beyond. Guardare oltre” a Milano, il primo evento del percorso che porterà alla 75sima edizione dell’International astronautical congress (Iac) del 2024, la più importante manifestazione mondiale nel settore dello Spazio, ospitata quest’anno proprio nel capoluogo lombardo dall’11 al 18 ottobre 2024. Per il ministro, la nuova legge dovrà essere “all’avanguardia e in sintonia con quella internazionale ed europea, per valorizzare un settore strategico del ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 febbraio 2023) Presentareilunaper lo. Èdichiarato daldelle Imprese e del Made in Italy (Mimit) con delega alle politiche aerospaziali, Adolfo, nel corso della presentazione della mostra “Looking Beyond. Guardare oltre” a Milano, il primo evento del percorso che porterà alla 75sima edizione dell’International astronautical congress (Iac) del, la più importante manifestazione mondiale nel settore dello, ospitata quest’anno proprio nel capoluogo lombardo dall’11 al 18 ottobre. Per il, la nuovadovrà essere “all’avanguardia e in sintonia con quella internazionale ed europea, per valorizzare un settore strategico del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Entro marzo 2024 sarà operativa la legge che impone il controllo di grandi piattaforme e motori di ricerca persino… - LorenzoStimabi1 : RT @trilly38444741: ENTRO 2024 LEGGE CENSURA PER TUTTI I SOCIAL NETWORK. NON CI SARÀ PIÙ CONTROINFORMAZIONE!!!! - AntoAntoFar : RT @ManuMessori: @CalderoneMarina noi abbiamo già maturato i requisiti per #opzionedonna entro il 2022 ed ora non potete scipparci la pensi… - SpacEconomy360 : Spazio, Urso: “Entro il 2024 una legge nazionale” - Alberto93383706 : RT @Vito68122235: Notizia shock!!!!! Entro 2024 legge censura per tutti i social network ,non ci sara' piu' controinformazione!!!!! Massima… -