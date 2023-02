Enrico Gandolfi | morto a 39 anni il consigliere pd del XIII Municipio Gualtieri | ' Terribile tragedia improvvisa'

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Lutto nel Pd romano. Èa 39ildelRoma. Lo annuncia in un tweet il sindaco di Roma, Roberto. Meningite, 17enne in fin di vita. I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gualtierieurope : Una terribile tragedia l'improvvisa scomparsa di Enrico Gandolfi, consigliere di appena 39 anni del XIII Municipio.… - andcasu : Oggi Enrico Gandolfi giovane consigliere del XIII Municipio di cui mai dimenticheremo il valore ci ha lasciato. Una… - Antonioranalli : Esprimo a nome mio personale, del Presidente del @CONILazio Riccardo Viola e di tutto il movimento sportivo del… - paolo_r_2012 : Morto a 39 anni il consigliere Pd Enrico Gandolfi, Gualtieri: Una tragedia improvvisa - PD_ROMA : RT @andcasu: Oggi Enrico Gandolfi giovane consigliere del XIII Municipio di cui mai dimenticheremo il valore ci ha lasciato. Una grave perd… -

Lutto nel Pd romano. È morto a 39 anni il consigliere del Municipio Roma XIII,. Lo annuncia in un tweet il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Meningite, 17enne in fin di vita. I medici: 'Speranze appese a un filo'. In profilassi 265 persone Il sindaco di Roma: '......50 - RAIDUE HD: Sci Alpino: Campionati Mondiali 2023 Discesa Femminile (diretta) da Crans Montana [Svizzera] Telecronaca:Cattaneo e Giulio Bosca In studio: Sabrinae Paolo De Chiesa ...

Muore a 39 anni il consigliere pd Enrico Gandolfi: "Una tragedia improvvisa" Repubblica Roma

Enrico Gandolfi, morto a 39 anni il consigliere del XIII Municipio. Gualtieri: «Terribile tragedia improvvisa» ilmessaggero.it

Morto a 39 anni il consigliere Pd Enrico Gandolfi, Gualtieri: Una ... Fanpage.it

VERSO LE REGIONALI 2023, LE PERSONE E I LORO BISOGNI AL ... Eleonora Mattia

Oftal Vercelli: Enrico Gastaldi è il nuovo presidente La Sesia | Cronaca

È morto improvvisamente, a soli 39 anni, il consigliere romano Enrico Gandolfi. Eletto con il Pd al XIII Municipio alle ultime Amministrative, all'Aurelio era il presidente ...Presidente della commissione Cultura e politiche giovanili, Enrico Gandolfi era consigliere del XIII Municipio ...