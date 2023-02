Enrico Fedele: “A Napoli non vedo fenomeni. Osimhen non è tra i primi tre al Mondo” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’opinionista TV Enrico Fedele. Tra i vari tempi discussi, si è parlato del Napoli e della grande stagione della squadra azzurra. A Fedele, però, non è andato giù un paragone effettuato da Ruud Krol, il quale ha paragonato il Napoli attuale alla grande Ajax: “Ragazzi, non scherziamo! Avete L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’opinionista TV. Tra i vari tempi discussi, si è parlato dele della grande stagione della squadra azzurra. A, però, non è andato giù un paragone effettuato da Ruud Krol, il quale ha paragonato ilattuale alla grande Ajax: “Ragazzi, non scherziamo! Avete L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... solopallone : Enrico Fedele: “Per me il campionato è già finito” Enrico Fedele è intervenuto a Ottochannel nel corso della tras… - allgoalsnapoli : Nuovo appuntamento con l’informazione sportiva di Marte Sport Live a due giorni da #EmpoliNapoli Vi proponiamo la p… - cn1926it : #Fedele torna sui suoi passi e ammette: “#Osimhen e #Kvara? Tuono e fulmine!” - TMW_radio : #Maracanà ?? Enrico Fedele: «#Napoli, se dovesse andare via Osimhen non avrei dubbi, punterei su Hojlund» ??… - TMW_radio : #Maracanà ?? Enrico Fedele: «Il #Napoli è l'apripista di cosa dovrà essere il calcio futuro, con giocatori che ca… -