Ennesimo furto a San Mango Piemonte: è caccia ai ladri

L'Ennesimo furto ai danni di una famiglia residente nel piccolo centro di San Mango Piemonte, a pochi chilometri da Salerno. In serata, intorno alle 9.20, un gruppo di ladri si è introdotto in una delle abitazioni che costeggiano Via Santa Caterina, una delle vie principali del paese. A dare l'allarme la padrona di casa, presente in casa con sua figlia al momento del furto. La donna, salendo le scale dell'abitazione, ha udito dei rumori provenienti dal piano superiore. Precipitatasi nella camera da letto, ha soltanto potuto constatare la messa a soqquadro della stanza, e dei ladri più nessuna traccia. I malfattori erano infatti già fuggiti, calandosi dal balcone della stanza, all'altezza di circa 6 metri. Giunti prontamente sul posto una volante del comando

