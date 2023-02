Ennesima strage di migranti: 63 i morti e 30 mancano all’appello (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ennesima strage di migranti in mare 63 morti tra cui minori: adesso il cordoglio ma dopo? Non serve a nulla se dopo non ci sono soluzioni politiche Di fronte all’Ennesima strage di migranti in mare scatta il cordoglio nazionale di tutti a reti unificati e poi, dopo cosa avviene? Nulla assolutamente nulla. La colpa di costoro? Essere nati nella parte sbagliata del mondo e avere la velleità di scappare per cercare fortuna – che il più delle volte – non è difficile da trovare. Sono 63 al momento le vittime del naufragio del caicco partito dalla Turchia e distrutto terribilmente a largo di Steccato di Cutro in Calabria a causa del mare. Arrestati anche tre presunti scafisti, una consolazione magra vista la vergogna che ognuno di noi porta addosso, anche se i più ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023)diin mare 63tra cui minori: adesso il cordoglio ma dopo? Non serve a nulla se dopo non ci sono soluzioni politiche Di fronte all’diin mare scatta il cordoglio nazionale di tutti a reti unificati e poi, dopo cosa avviene? Nulla assolutamente nulla. La colpa di costoro? Essere nati nella parte sbagliata del mondo e avere la velleità di scappare per cercare fortuna – che il più delle volte – non è difficile da trovare. Sono 63 al momento le vittime del naufragio del caicco partito dalla Turchia e distrutto terribilmente a largo di Steccato di Cutro in Calabria a causa del mare. Arrestati anche tre presunti scafisti, una consolazione magra vista la vergogna che ognuno di noi porta addosso, anche se i più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : 'Le persone non muoiono in mare perché partono, muoiono in mare perché lì non trovano soccorsi, muoiono in mare per… - raffaellapaita : L’ennesima strage in mare riempie il cuore di dolore. Le parole non bastano però, di fronte a tante vite spezzate.… - BaldinoVittoria : Ennesima strage di innocenti al largo di #Crotone. Ci sono persone che rischiano di morire annegate sognando una vi… - EnricoRomano63 : RT @amnestyitalia: 'Le persone non muoiono in mare perché partono, muoiono in mare perché lì non trovano soccorsi, muoiono in mare perché è… - marielSiviglia : Nessuna polemica sulla ennesima strage in mare di schiavi africani: i responsabili siedono nei palazzi della Nato e Bruxelles. -