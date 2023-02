Energie rinnovabili, pool di banche finanzia due nuovi impianti a biometano In Campania (Di lunedì 27 febbraio 2023) Con un finanziamento di complessivi 35 milioni il pool di banche composto da Banco Bpm, in qualità di banca agente e capofila, Mediocredito Centrale, Banca Popolare di Puglia e Basilica ScpA e Banca di Credito Cooperativo Campania Centro Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop ha assistito il ‘Fondo Infrastrutture per la Crescita – Esg’, gestito da Azimut Libera Impresa Sgr Spa, nella realizzazione dei due progetti denominati ‘Bioenergy Albanella’ e ‘Bioenergy Serre’ finalizzati alla costruzione di due impianti alimentati a reflui zootecnici per la produzione di biometano avanzato da destinare al settore dei trasporti e concime organico di alta qualità. Lo comunica una nota. Gli impianti sorgeranno nella Piana del Sele (Salerno), un territorio ad alta concentrazione di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Con unmento di complessivi 35 milioni ildicomposto da Banco Bpm, in qualità di banca agente e capofila, Mediocredito Centrale, Banca Popolare di Puglia e Basilica ScpA e Banca di Credito CooperativoCentro Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop ha assistito il ‘Fondo Infrastrutture per la Crescita – Esg’, gestito da Azimut Libera Impresa Sgr Spa, nella realizzazione dei due progetti denominati ‘Bioenergy Albanella’ e ‘Bioenergy Serre’ finalizzati alla costruzione di duealimentati a reflui zootecnici per la produzione diavanzato da destinare al settore dei trasporti e concime organico di alta qualità. Lo comunica una nota. Glisorgeranno nella Piana del Sele (Salerno), un territorio ad alta concentrazione di ...

