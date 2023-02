Energia, Cna: “Per lo sviluppo delle Cer occorre garantire un quadro di sostegno chiaro” (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA – La CNA guarda con interesse allo sviluppo delle Comunità energetiche e attende l’imminente uscita del decreto di incentivazione, le cui valutazioni complessive potranno essere fatte una volta che il testo verrà definitivamente approvato dopo il via libera di Bruxelles. Tuttavia, tra le principali novità, CNA rileva che l’obiettivo di 5GW entro il 2027 è poco ambizioso, il riferimento a comuni fino a 5mila residenti per accedere al beneficio in conto capitale limita la platea e la copertura finanziaria delle agevolazioni ancora una volta sarà a carico delle bollette di cittadini e imprese con una conseguente iniqua distribuzione che penalizza le piccole imprese. Tra le novità introdotte, la nuova definizione delle tariffe premio sull’Energia condivisa. Non più un valore fisso ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA – La CNA guarda con interesse alloComunità energetiche e attende l’imminente uscita del decreto di incentivazione, le cui valutazioni complessive potranno essere fatte una volta che il testo verrà definitivamente approvato dopo il via libera di Bruxelles. Tuttavia, tra le principali novità, CNA rileva che l’obiettivo di 5GW entro il 2027 è poco ambizioso, il riferimento a comuni fino a 5mila residenti per accedere al beneficio in conto capitale limita la platea e la copertura finanziariaagevolazioni ancora una volta sarà a caricobollette di cittadini e imprese con una conseguente iniqua distribuzione che penalizza le piccole imprese. Tra le novità introdotte, la nuova definizionetariffe premio sull’condivisa. Non più un valore fisso ...

