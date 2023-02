Enel, il mercato vuole la conferma dei vertici: ecco tutti i nodi (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Il mercato a scatola chiusa non compra nulla, per questo motivo sta dando indicazioni per il mantenimento dell’attuale gruppo dirigente in Enel”. Ad Affaritaliani.it un analista di un primario fondo – che per ovvie ragioni preferisce rimanere anonimo – prova a fare chiarezza sulla vicenda dell’azienda entrata nel vortice del toto-nomine. Da quando è apparso chiaro che la coalizione di centro-destra avrebbe prevalso in maniera piuttosto netta (e che ad essa sarebbe toccata la gestione delle nomine delle partecipate come Eni, Enel, Terna, Poste e Leonardo) si sono moltiplicate le voci e le pressioni – anche a mezzo stampa – per parlare di chi si sarebbe seduto su quelle prestigiose poltrone. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Ila scatola chiusa non compra nulla, per questo motivo sta dando indicazioni per il mantenimento dell’attuale gruppo dirigente in”. Ad Affaritaliani.it un analista di un primario fondo – che per ovvie ragioni preferisce rimanere anonimo – prova a fare chiarezza sulla vicenda dell’azienda entrata nel vortice del toto-nomine. Da quando è apparso chiaro che la coalizione di centro-destra avrebbe prevalso in maniera piuttosto netta (e che ad essa sarebbe toccata la gestione delle nomine delle partecipate come Eni,, Terna, Poste e Leonardo) si sono moltiplicate le voci e le pressioni – anche a mezzo stampa – per parlare di chi si sarebbe seduto su quelle prestigiose poltrone. Segui su affaritaliani.it

