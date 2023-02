Empoli-Napoli, allo stadio anche Giuffredi: il procuratore ha parlato di Parisi e Mario Rui con le due società (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAd assistere ad Empoli-Napoli c’era anche Mario Giuffredi, procuratore di diversi calciatori da una parte e dall’altra. Tra le fila dei partenopei i suoi assistiti sono Di Lorenzo, Mario Rui e Politano (oltre al baby Marchisano), mentre tra i toscani ci sono Parisi e Grassi. Un appuntamento imperdibile per l’agente, il quale ha avuto modo di incrociare sia il ds del Napoli Cristiano Giuntoli, sia il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi. Sul tavolo le questioni intrecciate tra loro che riguardano Fabiano Parisi e Mario Rui, entrambi terzini sinistri. Non è un mistero che Parisi piaccia al Napoli e la valutazione che viene ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAd assistere adc’eradi diversi calciatori da una parte e dall’altra. Tra le fila dei partenopei i suoi assistiti sono Di Lorenzo,Rui e Politano (oltre al baby Marchisano), mentre tra i toscani ci sonoe Grassi. Un appuntamento imperdibile per l’agente, il quale ha avuto modo di incrociare sia il ds delCristiano Giuntoli, sia il presidente dell’Fabrizio Corsi. Sul tavolo le questioni intrecciate tra loro che riguardano FabianoRui, entrambi terzini sinistri. Non è un mistero chepiaccia ale la valutazione che viene ...

