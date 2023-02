Emiliana Cantone: un live per celebrare 20 anni di carriera (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiNon un album, ma una vera e propria festa in musica quella per raccontare i 20 anni di carriera di Emiliana Cantone. La cantante, seppur giovanissima, segna in questo anno un traguardo importante, che la porta dalle sue origini ai successi di oggi, sempre accompagnata dalla musica. Una lunga storia con la musica iniziata da piccola Una “storia d’amore con la musica” che inizia per Emilia, a soli 7 anni, quando senza farsi intimorire già è impegnata con professionisti dell’intrattenimento su un palco per animare le serate nei panni di voce femminile di una band. La sua voglia di cantare è talmente forte, come il suo talento, che la porta a mettersi in luce agli occhi degli artisti che segneranno il suo concreto inizio di carriera, ed infatti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiNon un album, ma una vera e propria festa in musica quella per raccontare i 20didi. La cantante, seppur giovanissima, segna in questo anno un traguardo importante, che la porta dalle sue origini ai successi di oggi, sempre accompagnata dalla musica. Una lunga storia con la musica iniziata da piccola Una “storia d’amore con la musica” che inizia per Emilia, a soli 7, quando senza farsi intimorire già è impegnata con professionisti dell’intrattenimento su un palco per animare le serate nei pdi voce femminile di una band. La sua voglia di cantare è talmente forte, come il suo talento, che la porta a mettersi in luce agli occhi degli artisti che segneranno il suo concreto inizio di, ed infatti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RayVivo87 : Emiliana Cantone de Napoli #ForzaNapoli - ilperiodo : Emiliana Cantone: un live per celebrare 20 anni di carriera - emi_bertelli : Emiliana Cantone: un live per celebrare 20 anni di carriera Non un album, ma una vera e propria festa in musica qu… -