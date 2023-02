Emergenza crisi idrica: la Prefettura studia misure preventive (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bergamo. Nella mattinata di lunedì, il Prefetto di Bergamo, Giuseppe Forlenza, nell’ambito di una strategia condivisa con il Presidente della Provincia di Bergamo, ha costituito un Tavolo provinciale di confronto con l’obiettivo di valutare tutte le misure preventive, da adottare in ambito locale, che possano essere utili a fronteggiare la situazione di deficit idrico, purtroppo, già in essere anche nel territorio bergamasco, oltre che a livello nazionale. In vista delle indicazioni che perverranno all’esito del Tavolo regionale, convocato per il prossimo 2 marzo, e dell’ordinanza che, a livello nazionale, stanzierà i fondi per gli interventi che si renderanno necessari, gli Enti e gli Uffici coinvolti, oltre che la società Uniacque, sono a lavoro per individuare operativamente le azioni di mitigazione e di utilizzo cautelativo delle risorse idriche, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bergamo. Nella mattinata di lunedì, il Prefetto di Bergamo, Giuseppe Forlenza, nell’ambito di una strategia condivisa con il Presidente della Provincia di Bergamo, ha costituito un Tavolo provinciale di confronto con l’obiettivo di valutare tutte le, da adottare in ambito locale, che possano essere utili a fronteggiare la situazione di deficit idrico, purtroppo, già in essere anche nel territorio bergamasco, oltre che a livello nazionale. In vista delle indicazioni che perverranno all’esito del Tavolo regionale, convocato per il prossimo 2 marzo, e dell’ordinanza che, a livello nazionale, stanzierà i fondi per gli interventi che si renderanno necessari, gli Enti e gli Uffici coinvolti, oltre che la società Uniacque, sono a lavoro per individuare operativamente le azioni di mitigazione e di utilizzo cautelativo delle risorse idriche, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Don_Lazzara : In #Libano, dei manifestanti esasperati dalla crisi economica incendiano banche; in #Turchia e #Syria è stata avve… - DPCgov : Per gestire una #emergenza nazionale o internazionale è decisivo il coordinamento costante con chi opera sul territ… - IacobellisT : RT @scinet_it: In UK si registra un numero di morti in eccesso non attribuibile solo a #COVID19. Le analisi preliminari concordano: è in at… - AlePurpleAle : @Adnkronos Ma andate a fare in culo. E' Allarme, E' Pandemia E' guerra Annunciate solo crisi, passate da un'emerge… - sarainthespace : RT @milano_xr: Noi abbiamo portato il nostro contributo riadattando i testi di alcune canzoni di #Sanremo con dei testi che raccontino di u… -