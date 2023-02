Emanuela Folliero rivela: “Ho avuto un figlio a 42 anni, in clinica ho avuto un crollo e mi sono fatta aiutare” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Volto ufficiale di Rete 4, conduttrice e attrice: Emanuela Foliero racconta a cuore aperto in un’intervista al Corriere della Sera. Tra passato e presente ha voluto ricordare il suo caro collega Alberto Castagna, l’ex marito Stefano D’Orazio e il momento in cui è diventata mamma a 42 annni: “Ero in cura per le cisti ovariche, dopo una visita la mia dottoressa mi ha detto che ero incinta. A quell’età si chiama ‘premium baby’ e prima di affezionarmi all’idea ho voluto essere certa di portare a termine la gravidanza“, racconta la Folliero. Spiega poi come il padre del figlio “colmava alcuni miei vuoti. Non eravamo fatti per stare insieme, ma si è trasferito a Monza per starci più vicino”. rivela infatti come dopo il parto ha avuto alcuni problemi tanto da affidarsi ad uno psicologo: “In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Volto ufficiale di Rete 4, conduttrice e attrice:Foliero racconta a cuore aperto in un’intervista al Corriere della Sera. Tra passato e presente ha voluto ricordare il suo caro collega Alberto Castagna, l’ex marito Stefano D’Orazio e il momento in cui è diventata mamma a 42 annni: “Ero in cura per le cisti ovariche, dopo una visita la mia dottoressa mi ha detto che ero incinta. A quell’età si chiama ‘premium baby’ e prima di affezionarmi all’idea ho voluto essere certa di portare a termine la gravidanza“, racconta la. Spiega poi come il padre del“colmava alcuni miei vuoti. Non eravamo fatti per stare insieme, ma si è trasferito a Monza per starci più vicino”.infatti come dopo il parto haalcuni problemi tanto da affidarsi ad uno psicologo: “In ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Emanuela Folliero ricoverata per depressione. Le rivelazioni shock della conduttrice! - infoitcultura : Emanuela Folliero: “Per come vanno le cose in tv sono troppo giovane per un programma mio” - docdestou1 : Ma Emanuela Folliero quant’è bona? - Gazzettino : #emanuela folliero: «Ho avuto un figlio a 42 anni, in clinica ho avuto un crollo e mi sono fatta aiutare» - infoitcultura : Emanuela Folliero: «Mamma a 42 anni, in clinica ho avuto un crollo». La rivelazione su Alberto Castagna -